В Приморском крае впервые с начала века начались перебои с бензином

Dvhab: Жители Приморья жалуются на отсутствие бензина и берут с собой канистры

Ситуация с бензином в Приморском крае продолжает ухудшаться, местные жители утверждают, что впервые с начала века сталкиваются с настолько серьезными проблемами. Об этом пишет местный портал Dvhab.

Отправляющиеся на отдых жители Хабаровска начали брать топливо в канистрах, чтобы не застрять на трассах. Член Общественной палаты Хабаровска Елена Шадуя подтверждает, что на дороге до Владивостока бензин купить невозможно, осталось лишь немного дизельного топлива.

В правительстве края объяснили дефицит топлива большим спросом, связанным с туристами, которые отправились на отдых к морю. Власти уверяют, что все нефтебазы региона обеспечены топливом с запасом от четырех до семи суток. Главной проблемой, уверяют чиновники, стала доставка бензина до АЗС, потому что там он заканчивается раньше, чем его успевают подвозить. Время доставки горючего выросло до трех-шести часов из-за повышения трафика и ремонта на одном из участков дороги.

Ранее дефицит бензина в регионе признал губернатор Крыма Сергей Аксенов. Он объяснил проблему сокращением выпуска в России и сложной логистикой, поскольку топливо большей частью доставляется с помощью автотранспорта.

Эксперты также считают, что нехватка топлива, которая уже привела к рекордному росту биржевых цен на бензин, связана с проблемами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Затянувшиеся плановые ремонты и необходимость срочных работ из-за атак беспилотников привела к сокращению выпуска.

Отдельной проблемой, по их мнению, стали сообщения властей о достаточных запасах бензина. На фоне закрытой статистики они нервируют рынок и заставляют ряд его участников скупать топливо про запас.