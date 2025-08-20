Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:14, 20 августа 2025Экономика

Названы причины проблем с бензином в России

«Ъ»: Резкий рост цен на бензин в РФ связан с ремонтом НПЗ и закрытой статистикой
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Биржевые цены на бензин в России во второй половине августа взлетели до исторических максимумов, при этом в ряде регионов уже наблюдается дефицит топлива. Основной причиной эксперты называют проблему с производством, пишет «Коммерсантъ».

Партнер «S+Консалтинг» Павел Карпус напомнил, что сразу несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ушли на ремонт, а сложная доставка в отдаленные регионы, среди которых юг, Сибирь и Дальний Восток, усугубляет ситуацию.

По словам управляющего партнера трейдера «Пролеум» Максима Дьяченко, участники рынка все сильнее переживают по поводу стабильности предложения, поэтому стараются покупать топливо впрок. Это не только приводит к росту цен, но и не позволяет отдельным компаниям приобрести партии топлива, необходимые для сохранения продаж.

Эксперт напомнил, что официальная статистика по запасам и производству закрыта, а заявления властей об их достаточности воспринимаются противоположным образом. Даже при косвенных признаках дефицита компании переходят к стратегии, предполагающей нехватку топлива.

Нынешняя модель биржевых торгов тоже провоцирует рост цен. Дело в том, что желающих купить топливо на бирже больше тысячи, а предлагаемые на отдельных базисах объемы крайне малы. В результате все партии распродаются мгновенно, а покупают их единицы.

Материалы по теме:
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод юга России остановил работу. Его атаковали украинские дроны
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод юга России остановил работу. Его атаковали украинские дроны
13 марта 2024
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Также Дьяченко заметил, что сложившаяся практика сдерживает рост биржевой цены и формирует разрыв с реальной оптовой, которая складывается заметно выше. Не исключено, что нефтяные компании, которые имеют обязательства по биржевым продажам, сами выкупают часть продукции на бирже, что дополнительно давит на цены.

Как отмечают в издании, теоретически Россия в состоянии полностью обеспечить себя бензином. В стране работают более 100 НПЗ, а их совокупная мощность переработки нефти составляет 300 миллионов тонн в год. Проблемы возникают в случае, когда отрасль не может работать в полную силу.

Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов отметил, что на дефицит топлива указывает и неэффективность полного запрета экспорта, введенная с августа. В сентябре 2023 года такая мера помогла быстро сбить цены, а сейчас рынок ее почти не заметил.

В Минэнерго подчеркивают, что ситуация остается контролируемой, а рост розничных цен на топливо остается «в пределах общего инфляционного фона». В то же время власти продолжают искать способ стабилизировать ситуацию в топливном секторе. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет повысить норматив продажи бензина на бирже для производителей и проводит анализ цен на АЗС для выявления нарушений законодательства.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов указал, что запрет на экспорт является единственной эффективной мерой, доступной правительству. В свою очередь, Карпус указал на необходимость системного развития инфраструктуры, в том числе модернизации НПЗ и строительство сети хранилищ резервов топлива, для снижения остроты проблемы.

Ранее губернатор Крыма Сергей Аксенов признал, что в регионе наблюдается дефицит топлива, особенно бензина Аи-95. Он пояснил, что проблемы связаны с сокращением выпуска и сложной логистикой. Об аналогичных проблемах сообщают СМИ Забайкальского края.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Московские врачи спасли тяжелобольного отца Сырского. Его лечение в России оплатил сам главком ВСУ

    Врач призвала не игнорировать белый налет на пятках ради сохранения здоровья стоп

    Музей «Куликово поле» призвали спасти от свиноферм

    Россиянин побывал в Африке и описал местных фразой «может отобрать телефон и разбить»

    Россиянина без штанов и с признаками анорексии нашли на трассе

    Жену оставшегося без ног бойца СВО довели до слез в российской больнице

    В список для чтения в школах России вошли книги об СВО

    Ликвидированные в Брянской области диверсанты попали на видео

    Раскрыто истинное отношение Европы к переговорам по Украине

    Игорь Николаев отсудил у россиянки деньги за шоколадку с усатым котом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости