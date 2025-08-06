Минэнерго отреагировало на рекордный рост цен на бензин в России

Минэнерго: Запасов топлива в России хватит для удовлетворения внутреннего спроса

В настоящее время темпы роста цен на бензин опережают инфляцию, однако в целом ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей Министерства энергетики (Минэнерго) РФ.

Нынешние коммерческие запасы основных видов автомобильного топлива в стране находятся вблизи рекордных значений и соответствуют сезонным нормам, отметили в ведомстве. Речь идет о резервах АИ-92 и премиального АИ-95, а также летнем дизельном топливе.

В обозримом будущем это обстоятельство должно сдержать наблюдающийся на бирже рост котировок нефтепродуктов. В период традиционно высокого летнего спроса коллапсов с обеспечением бензина и дизтоплива не ожидается, отметили в Минэнерго. «Топливные резервы гарантируют надежное обеспечение внутреннего спроса», — заключили в министерстве.

По данным Росстата, розничная стоимость бензина на российских заправках с 28 июля по 4 августа увеличилась в среднем на 0,28 процента и составила 61,19 рубля за литр. Цены на дизтопливо на АЗС за отчетный период практически остались без изменений, на уровне в 71,49 рубля за литр.

В то же время ситуация с топливными котировками на Петербургской бирже выглядит тревожной. Стоимость тонны премиального АИ-95 в начале августа несколько дней подряд била рекорды и в ходе торгов в среду, 6 августа, вплотную приблизилась к рекордной отметке 79 тысяч рублей. АИ-92, в свою очередь, подорожал до 67,62 тысячи рублей.

Главной причиной рекордного подорожания топлива аналитики называют последствия атак украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Последнее нападение произошло в субботу, 2 августа, и могло привести к повреждениям установки первичной переработки сырья суммарной производительностью около 40 тысяч тонн в сутки. Ремонтные работы могут занять от одного до шести месяцев. На этом фоне усилились опасения участников рынка по поводу перспектив предложения.

В избежание коллапса на внутреннем рынке российские власти в конце июля полностью запретили вывозить бензин из страны до 31 августа. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) тем временем изучает вопрос об увеличении норматива продаж бензина на бирже с 15 до 17 процентов. Подобная мера, как утверждают в ведомстве, способна обеспечить прозрачность ценообразования и минимизацию рисков необоснованного повышения цен.