Минэнерго оценило риски нехватки топлива в России

Минэнерго: Запасов топлива хватит для удовлетворения спроса в России

Накопившихся к настоящему времени запасов топлива в России хватит для удовлетворения всех потребностей внутреннего рынка, включая спрос со стороны отечественных аграриев. Об отсутствии рисков дефицита бензина и дизельного топлива в стране сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства энергетики (Минэнерго) РФ.

Накопленных резервов, подчеркнули в ведомстве, хватит для удовлетворения потребностей всех отраслей российской экономики, включая сельское хозяйство. В целом ситуация с топливом в стране сейчас сохраняется на стабильном уровне. «В настоящее время сформирован профицитный баланс», — резюмировали в Минэнерго.

В пресс-службе ведомства напомнили, что сейчас в стране действуют ограничения на экспорт бензина для непроизводителей. Эта мера помогает стабилизировать ситуацию с ценами на топливо на внутреннем рынке и позволяет наполнять биржу дополнительными объемами, что способствует насыщению предложения. Сельхозпроизводители могут рассчитывать на продолжение поставок топлива по фиксированным ценам. Эта мера действует в отношении долгосрочных контрактов, заключили в Минэнерго.

Несмотря на принятые правительством меры для стабилизации цен на внутреннем рынке, только за первый месяц лета стоимость бензина основных марок — Аи-92 и Аи-95 — поднялась в ходе торгов на Петербургской бирже в среднем на 12 процентов. Топливо первой марки увеличилось в цене на 11,9 процента, до 63 952 рублей за тонну, Аи-95 — на 12,2 процента, до 68 124 рублей. При этом в ходе торгов во вторник, 1 июля, стоимость Аи-95 обновила максимум с начала 2025 года и достигла отметки в 68 956 рублей, а цены на Аи-92 превысили 64 тысячи рублей.

Нынешний рост цен на топливо в России аналитики связывают с внеплановым продлением сроков ремонта нефтеперерабатывающих предприятий, а также традиционным летним увеличением спроса. Дополнительную угрозу рынку создают регулярные атаки ВСУ с использованием дронов. На фоне роста оптовых цен российские власти задумались о полном запрете экспорта бензина до конца октября. В настоящее время право поставлять топливо за рубеж есть у крупных нефтяных компаний с собственным производством.