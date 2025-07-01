Биржевая стоимость бензина обновила годовой максимум

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже подошла к 69 тыс. рублей за тонну

В ходе торгов на Петербургской бирже во вторник, 1 июня, стоимость бензина марки Аи-95 поднялась до 68 956 рублей за тонну, что стало новым максимумом с начала года, свидетельствуют данные площадки.

Цена бензина Аи-92 вновь превысила 64 тысячи рублей за тонну, хотя пока остается на 400 рублей дешевле, чем неделю назад.

В июне бензин Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже подорожал в среднем на 12 процентов. Стоимость первой марки находится на максимуме с сентября 2023 года, а второй — с сентября 2024-го.

Ранее стало известно, что на фоне роста оптовых цен в последний месяц власти задумались о полном запрете экспорта бензина до конца октября. В настоящее время право поставлять топливо за рубеж есть у крупных нефтяных компаний с собственным производством.

Предлагаемая мера уже вводилась в прошлые годы для сдерживания цен на бензин на фоне проблем с производством. Нынешний рост цен связывают с внеплановым продлением сроков ремонта нефтеперерабатывающих предприятий, а также традиционным летним увеличением спроса из-за сезона отпусков.