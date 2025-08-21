Цена бензина АИ-92 в России разогналась до максимума

Бензин АИ-92 на Петербургской бирже подорожал до рекордных 72,66 тысячи рублей

В ходе торгов в среду, 21 августа, стоимость тонны бензина марки АИ-92 на Петербургской бирже разогналась до нового максимума и составила примерно 72,66 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 14:35 по московскому времени котировки вышеуказанной марки выросли на 0,21 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Предыдущий максимум, установленный в ходе торгов во вторник, 20 августа, к тому моменту оказался превышен на 0,15 тысячи рублей. До этого рекорд составлял приблизительно 72,51 тысячи рублей за тонну.

Стоимость премиальной марки АИ-95, в свою очередь, напротив перешла к постепенному снижению после затяжного роста. В моменте котировки этого сорта для продажи на территории европейской части России упали на 1,11 процента и опустились до 81,34 тысячи рублей за тонну. Дизельное летнее топливо продолжило расти в цене. К 14:35 его котировки достигли 61,13 тысячи (плюс 0,2 процента).

На этом фоне проблемы с доступностью топлива возникли к настоящему времени уже в трех регионах. О трудностях с покупкой бензина ранее сообщали власти Крыма, а также жители Приморского и Забайкальского краев. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснял кризисную ситуацию в первую очередь падением производства топлива в России и задержками с доставкой бензина.

Аналитики же связывают возникшие проблемы с проведением ремонтных работ на пострадавших от атак украинских дронов нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, также оказывает влияние закрытая статистика, которая заставляет участников рынка скупать бензин про запас, несмотря на неоднократные заверения властей о достаточности топливных резервов. В результате традиционно высокий спрос в летний период становится еще больше, чего нельзя сказать о предложении, которое с учетом вышеуказанных факторов остается ограниченным.