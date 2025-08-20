Экономика
15:06, 20 августа 2025Экономика

Биржевые цены на топливо в России обновили рекорды

Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже обновила рекорд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По итогам торгов в среду, 20 августа, обе марки бензина, торгующиеся на Петербургской бирже, подорожали до максимальных значений за все время. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Стоимость Аи-92 для продажи на территории европейской части России поднялась на 0,76 процента, до 72 514 рублей за тонну, а Аи-95 — на 1,13 процента, до 82 253 рублей. По региону Урал и Сибирь цены несколько ниже, а в регионе Сибирь и Дальний Восток Аи-92 подорожал уже до 74 861 рубля за тонну.

В последние дни серьезно прибавляет в цене, более процента в сутки, и дизельное топливо, однако до исторического рекорда еще далеко, не достигнут даже максимум с начала года.

На этом фоне уже три региона сообщили о нехватке топлива и периодически возникающем дефиците бензина на АЗС. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что в России снизилось его производство, а кроме того, топливо в регионы доставляется автотранспортом, поэтому время от времени его не успевают подвезти.

В Приморском крае местные жители жалуются на невозможность купить бензин на трассе и берут с собой в дорогу канистры. По их оценкам, таких проблем не наблюдалось с начала века. Власти заверяют, что бензина в регионах достаточно, но его не успевают подвозить на заправки из-за повышенного спроса, связанного с туристическим сезоном.

Жители Краснокаменска, второго в регионе по численности населения города Забайкальского края, также не могут купить бензин Аи-95. Из-за дефицита топлива его стали отпускать только организациям.

По оценкам экспертов, главным образом на ситуацию влияет сокращение производства на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что связано с затянувшимися плановыми и необходимыми срочными ремонтами. Отдельно они выделяют фактор закрытой статистики, который на фоне заверения властей о достаточности запасов заставляет участников рынка скупать бензин про запас. При этом возможность властей повлиять на ситуацию выглядит ограниченной после того, как полная остановка экспорта с начала августа не дала ожидаемого эффекта.

    Все новости