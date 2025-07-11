Возможность полного запрета на вывоз бензина из России оценили

Новак: Решение по полному запрету вывоза бензина из РФ примут в ближайшие дни

Решение по полному запрету вывоза бензина из России примут в ближайшие дни. Возможность более жестких ограничений оценил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

На нефтяном саммите в Татарстане представитель кабмина заявил, что для введения полного запрета на экспорт нужно понять необходимость такой меры.

«В период повышенного спроса мы вводили запрет не только для непроизводителей, но и для производителей. Поэтому если посчитаем это целесообразным и того потребует ситуация, то мы введем и запрет на экспорт. <...> будем смотреть в течение ближайших дней, как ситуация будет на бирже складываться», — пояснил он.

Ранее в Минэнерго отмечали, что необходимости вводить полный запрет на вывоз топлива, включая бензин, в России нет. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) полагают, что полный запрет на экспорт бензина помог бы стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке в период традиционно высокого летнего спроса. Но профильное ведомство утверждает, что в стране накоплены оптимальные запасные бензина, пояснили в ведомстве. «Ситуация остается управляемой», — подчеркнули в пресс-службе.