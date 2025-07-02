Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:45, 2 июля 2025Экономика

Биржевые цены на бензин устремились вверх

Стоимость марок бензина Аи-92 и Аи-95 обновила максимумы с начала года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По итогам торгов на Петербургской бирже в среду, 2 июля, стоимость марок бензина Аи-92 и Аи-95 в очередной раз обновила максимумы с начала года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Аи-95 впервые с сентября прошлого года стал дороже 70 тысяч рублей за тонну, поднявшись до 70 152 рублей, а Аи-92 подорожал до 64 802 рубля — это максимум с сентября 2023 года.

Накануне Минэнерго заявило о достаточности запасов топлива для удовлетворения всех потребностей внутреннего рынка. В целом чиновники описали ситуацию как сохраняющся на стабильном уровне.

За июнь стоимость бензина на бирже выросла в среднем на 12 процентов. На этом фоне в правительстве началось обсуждение возможности полного запрета экспорта бензина. В настоящее время продавать его за рубеж имеют право крупные нефтяные компании.

Вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве энергетическую сферу, подтвердил, что знаком с такой инициативой, но отметил, что официальных обращений по этому поводу не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас будут проблемы». В Азербайджане заявили о планах запретить обучение на русском. Что говорят об этом в школах и вузах Баку?

    В российском регионе подростки попали в реанимацию из-за опасных экспериментов в промзоне

    В Госдуме назвали грабежом повышение трат на ЖКУ

    Россиянам дали советы по выбору лучшего места в поезде

    В России раскрыли особенности операции по ликвидации украинского командира

    США подтвердили приостановку поставок оружия Украине

    В США рассказали о самом противоречивом танке в мире

    Биржевые цены на бензин устремились вверх

    Названа цена самой дешевой квартиры в Сочи

    Стало известно о взрыве машины в центре Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости