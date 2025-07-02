Биржевые цены на бензин устремились вверх

Стоимость марок бензина Аи-92 и Аи-95 обновила максимумы с начала года

По итогам торгов на Петербургской бирже в среду, 2 июля, стоимость марок бензина Аи-92 и Аи-95 в очередной раз обновила максимумы с начала года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Аи-95 впервые с сентября прошлого года стал дороже 70 тысяч рублей за тонну, поднявшись до 70 152 рублей, а Аи-92 подорожал до 64 802 рубля — это максимум с сентября 2023 года.

Накануне Минэнерго заявило о достаточности запасов топлива для удовлетворения всех потребностей внутреннего рынка. В целом чиновники описали ситуацию как сохраняющся на стабильном уровне.

За июнь стоимость бензина на бирже выросла в среднем на 12 процентов. На этом фоне в правительстве началось обсуждение возможности полного запрета экспорта бензина. В настоящее время продавать его за рубеж имеют право крупные нефтяные компании.

Вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве энергетическую сферу, подтвердил, что знаком с такой инициативой, но отметил, что официальных обращений по этому поводу не было.