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17:10, 11 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России объяснили последствия запрета на экспорт бензина

Депутат Завальный: Запрет на экспорт бензина используется для стабилизации цен
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Правительство России может ввести запрет на экспорт бензина из России для стабилизации цены за топливо, но это не приведет к снижению стоимости на заправках. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Мы где-то производим по году 44 миллиона тонн бензина, а потребление чуть больше 40. Разрешение на экспорт даже в небольших объемах влияет на его предложение на внутреннем рынке и влияет на цены. Особенно на фоне лета, летом повышенный спрос (…) Для того чтобы стабилизировать цены, приходится принимать такие решения о запрете экспорта для того, чтобы в условиях нынешнего ценообразования, предложение превышало спрос, таким образом стабилизируя цены», — сказал Завальный.

Цены на топливо не должны расти выше инфляции по году, отметил он. Завальный пояснил, что данная мера необходима для стабилизации цен, чтобы цены не росли выше инфляции даже в период повышенного спроса.

Эксперт по энергетике и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сообщил, что как правило, подобная мера отражается только на оптовых ценах, то есть тем, что торгуется на бирже.

Конечно о снижении цены говорить не приходится, потому что цена в итоге все равно на розничном рынке приближается к инфляции. В целом все равно тренд двигается в сторону инфляции и правительство перед нефтяными компаниями ставит такую цель, чтобы стоимость топлива не превышала темпы инфляции. Мера рабочая, позволяет сдерживать рост, позволяет не допустить дефицита на рынке

Сергей Пикинэксперт по энергетике

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что решение по полному запрету вывоза бензина из России примут в ближайшие дни. На нефтяном саммите в Татарстане представитель кабмина заявил, что для введения полного запрета на экспорт нужно понять необходимость такой меры.

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