В России объяснили последствия запрета на экспорт бензина

Правительство России может ввести запрет на экспорт бензина из России для стабилизации цены за топливо, но это не приведет к снижению стоимости на заправках. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Мы где-то производим по году 44 миллиона тонн бензина, а потребление чуть больше 40. Разрешение на экспорт даже в небольших объемах влияет на его предложение на внутреннем рынке и влияет на цены. Особенно на фоне лета, летом повышенный спрос (…) Для того чтобы стабилизировать цены, приходится принимать такие решения о запрете экспорта для того, чтобы в условиях нынешнего ценообразования, предложение превышало спрос, таким образом стабилизируя цены», — сказал Завальный.
Цены на топливо не должны расти выше инфляции по году, отметил он. Завальный пояснил, что данная мера необходима для стабилизации цен, чтобы цены не росли выше инфляции даже в период повышенного спроса.
Эксперт по энергетике и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сообщил, что как правило, подобная мера отражается только на оптовых ценах, то есть тем, что торгуется на бирже.
Конечно о снижении цены говорить не приходится, потому что цена в итоге все равно на розничном рынке приближается к инфляции. В целом все равно тренд двигается в сторону инфляции и правительство перед нефтяными компаниями ставит такую цель, чтобы стоимость топлива не превышала темпы инфляции. Мера рабочая, позволяет сдерживать рост, позволяет не допустить дефицита на рынке
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что решение по полному запрету вывоза бензина из России примут в ближайшие дни. На нефтяном саммите в Татарстане представитель кабмина заявил, что для введения полного запрета на экспорт нужно понять необходимость такой меры.