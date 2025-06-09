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08:44, 9 июня 2025Экономика

Бензин в России подорожал из-за китайских машин

«Известия»: Бензин Аи-92 подорожал в России из-за роста числа китайских машин
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

С мая по июнь 2025 года биржевая стоимость бензина Аи-92 выросла на 4,5 процента, с 56 174 до 58 739 рублей за тонну. Подорожание популярной марки топлива опрошенные «Известиями» эксперты объясняют ростом числа китайских машин.

По данным Петербургской биржи, в то время как Аи-92 подорожал на 4,5 процента, топливо класса Премиум, Аи-95, выросло в цене на 0,84 процента, 61 364 рублей до 61 881 рубля. Дизельное топливо, напротив, подешевело на 3,43 процента — с 60 184 до 58 118 рублей.

По словам зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, в последние два года в стране стали популярнее китайские машины, практически все из них могут работать на 92-м бензине. Так, отмечают в GlobalData, в апреле 2025 года продажи автомобилей из Китая выросли на 12 процентов год к году, за месяц было реализовано более двух миллионов машин.

Согласно данным агентства «Автостат», в мае 2025-го доля китайских брендов в структуре российского рынка новых автомобилей незначительно сократилась. Тем не менее она остается подавляющей — на бренды из КНР приходится свыше половины (54 процента) российского рынка новых машин. На втором месте оказались отечественные автомобили (Lada а также недавно созданные марки) с долей в 33,1 процента. Тройку лидеров замкнул китайско-белорусский бренд Belgee (4 процента).

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