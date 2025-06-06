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14:50, 6 июня 2025Экономика

Названа доля Китая на российском рынке новых авто

«Автостат»: Доля китайских брендов на российском рынке новых авто — 54 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

По итогам мая 2025-го доля китайских брендов в структуре российского рынка новых автомобилей незначительно сократилась в сравнении с прошлогодним показателем, однако все еще остается подавляющей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

К началу лета на бренды из КНР приходилось свыше половины (54 процента) российского рынка новых машин. На втором месте оказались отечественные автомобили с долей в 33,1 процента. При этом речь идет не только о Lada, но и недавно созданных марках. Тройку лидеров замкнул китайско-белорусский бренд Belgee (4 процента).

Доля западных автопроизводителей к началу июня осталась незначительной. Немецкие и японские бренды заняли по 2,7 процента в структуре российского рынка новых машин. Доля же южнокорейских марок сократилась до 1,3 процента. В то же время Целиков подчеркнул, что 2 процента рынка занял бренд Solaris, формально числящийся как российский. На деле же автомобили этой марки собираются на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, отметил он.

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Китайские бренды заняли доминирующее положение на российском рынке новых автомобилей после массового ухода западных производителей из-за начала специальной военной операции на Украине. По итогам 2023 года доля марок КНР в РФ достигла 51 процента, а в 2024-м находилась в районе 58-59 процентов.

Эксперты прогнозируют, что в 2025-м китайские бренды продолжат занимать подавляющую часть российского рынка, однако их доля в структуре новых авто будет постепенно снижаться. Этому будет способствовать в том числе падение рентабельности бизнеса ряда производителей КНР, значительные объемы затоваривания складов в РФ, а также регулярное повышение утильсбора. В результате по итогам этого года, согласно ожиданиям главы департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, суммарные объемы продаж китайских машин могут просесть на 15-17 процентов.

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