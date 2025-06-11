Оптовые цены на бензин в России выросли до максимума

Стоимость Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже выросла до максимума в 2025 году

В ходе торгов на Петербургской бирже в среду, 11 июня, оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 прибавили более двух процентов и достигли максимумов с начала года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Цена Аи-92 достигла уровня 60 451 рубля за тонну, что почти на 10 процентов выше, чем в начале года, и на 20 процентов дороже, чем на ту же дату годом ранее. Аи-95 подорожал до 63 028 рублей, рост, соответственно, составил 18 и 13 процентов.

Дизельное топливо, напротив, после мартовского пика дешевеет, и уже торгуется дешевле, чем Аи-92. Цена тонны летнего дизеля составляет 58 069 рублей, что ниже, чем годом ранее.

Источник «Коммерсанта» в отрасли ожидает, что в ближайшие месяцы бензин продолжит дорожать из-за роста спроса, сокращения накопленных запасов и ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Впрочем, он полагает, что оптовая динамика не будет транслироваться в розничный рынок из-за позиции регуляторов.

Ранее сообщалось, что в мае экспорт российского бензина составил 133 тысячи тонн, что на 47 процентов меньше, чем годом ранее, и почти в три раза (на 63 процента) меньше, чем в апреле.