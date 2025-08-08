В Центробанке прокомментировали переход автозаводов на четырехдневку

Заботкин: ЦБ РФ не видит системных рисков в переходе заводов на четырехдневку

В Центробанке (ЦБ) России не увидели системных рисков в связи с введением временной четырехдневной рабочей недели на некоторых предприятиях страны. Соответствующий комментарий зампред регулятора Алексей Заботкин дал в Telegram-канале ЦБ.

По его словам, переход на четырехдневку, о котором в последние недели объявил ряд российских автозаводов, связан с временным снижением спроса на фоне «завышения» показателя, происходившего в предыдущие два года. «Это является отражением снижения перегрева в экономике», — подчеркнул Заботкин, напомнив, что такая краткосрочная смена графика уже происходила, после чего следовал возврат к стандартному графику.

Также он отметил, что загрузка в обрабатывающей промышленности, согласно актуальным статистическим данным, «находится на нормальном уровне».

На «АвтоВАЗе», где в числе прочих российских автозаводов анонсировали введение четырехдневки, отмечали, что к соответствующему шагу концерн подталкивает положение дел, связанное с высокой ключевой ставкой и ужесточением со стороны Центробанка требований к заемщикам по автокредитам, а также агрессивная ценовая политика зарубежных автопроизводителей.

Автопрому тем временем советуют снижать цены, чтобы избавиться от затоваренности. Власти также обещают дополнительную господдержку льготного автокредитования.