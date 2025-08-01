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20:12, 1 августа 2025Экономика

Названо условие для восстановления спроса на машины «АвтоВАЗа»

Шапарин: «АвтоВАЗ» должен снизить цены для восстановления спроса на его машины
Вячеслав Агапов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

«АвтоВАЗ» должен снизить цены для восстановления спроса на его машины. Такое условие назвал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, его слова приводит URA.RU.

По словам эксперта, россияне не готовы покупать Lada и другие отечественные автомобили по нынешним ценам. Из-за падения спроса на складах скапливаются нераспроданные машины, а заводы вынуждены сокращать объемы выпуска, переходя на четырехдневный график работы.

Россияне, которые были готовы купить машину, сделали это год-два назад. Сейчас же в связи с ростом ключевой ставки, а также пошлин и утильсбора покупка обойдется сильно дороже. В результате кто-то не может приобрести автомобиль из-за отсутствия средств, а кто-то — предпочитает хранить деньги на депозитах и получать доход. Чтобы мотивировать людей к покупке, нужно снижать цены, уверен Шапарин.

«Например, в Белоруссии автомобили АвтоВАЗа продаются намного дешевле, чем в России. Разница доходит до 27 процентов. Производитель это объясняет иной ситуацией с конкуренцией на белорусском рынке. Но значит, могут и на домашнем рынке снизить. Здесь скидки можно сделать еще больше, потому что не нужно в Белоруссию везти. Но АвтоВАЗ хочет выдавить российский авторынок до копейки, поэтому мы видим затоваривание и четырехдневную рабочую неделю, которая является решением проблем автозавода за счет его сотрудников» — пояснил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что с 29 сентября сотрудники «АвтоВАЗа» перейдут на четырехдневную рабочую неделю, а их зарплаты сократят на 20 процентов. Помимо одного рабочего дня, у работников уберут и сверхурочные, за которые они получали надбавки. Однако это сообщение практически сразу опровергли представители автоконцерна.

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