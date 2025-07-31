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10:56, 31 июля 2025Интернет и СМИ

«АвтоВАЗ» опроверг сообщение о сокращении зарплат на 20 процентов

«АвтоВАЗ» не подтвердил переход компании на четырехдневку и сокращение зарплат
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Telegram-канал Mash написал, что с 29 сентября сотрудники «АвтоВАЗа» перейдут на четырехдневную рабочую неделю, при этом их зарплаты сократят на 20 процентов. «Причина — затоваривание складов, отсутствие продаж и снижение статьи расходов», — пишет канал. Один из собеседников канала также рассказал, что, помимо одного рабочего дня, у работников уберут и сверхурочные, за которые они получали надбавки. Однако это сообщение практически сразу опровергли в самой компании.

По словам представителя компании, вопрос перехода на четырехдневку еще не принят, все остальное он назвал домыслами. «Вопрос об изменении графика будет рассмотрен осенью. Возможные корректировки обусловлены общими тенденциями на российском авторынке: это и высокая ключевая ставка, и ужесточение требований регулятора к заемщикам по автокредитам, — объяснил представитель компании. — В настоящее время производственные площадки «АвтоВАЗа» работают пять дней в неделю».

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Несмотря на непростую ситуацию на авторынке, в прошлом году сообщалось, что «АвтоВАЗ» на 5 процентов повысил тарифные ставки и оклады сотрудников. К тому же, в 2023 году средняя начисленная зарплата по всему персоналу составляла 71 715 рублей, а по основным рабочим специальностям — до 74 435 рублей. После этого завод еще повышал тарифные ставки и оклады — с 1 февраля 2024-го на 9 процентов. В июле 2025 года раскрылось, что тольяттинский автогигант набирает сотрудников по 113 специальностям с уровнем дохода от 27 000 до 137 000 рублей без учета переработок.

Также на прошлой неделе появилась информация, что в конце августа работники тольяттинского автогиганта получат премию за вклад в обеспечение работы предприятия в сложных экономических условиях». Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей.

Сообщение о сокращении зарплат в «АвтоВАЗе» на 20 процентов публиковалась в некоторых СМИ. Например: в News.ru; MK.RU; РИАМО.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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