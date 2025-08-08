Власти пообещали найти деньги на поддержку продаж российских машин

В РФ выделят 10 млрд рублей на льготные автокредиты для помощи автопрому

Минпромторг РФ собирается направить дополнительно 10 миллиардов рублей на поддержку льготного автокредитования в России. Как объяснил глава ведомства Антон Алиханов, которого цитирует «Интерфакс», деньги планируют изыскать для помощи АвтоВАЗу и другим отечественным автопроизводителям.

Соответствующее заявление министр сделал на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в Тольятти, где базируется указанный крупнейший представитель российского автопрома.

«Очень важно, конечно, что Центральный банк снижает сейчас ставку, и мы надеемся на оживление автокредитования, потому что это, конечно, ключевая задача сейчас — поддержать автокредитование», — подчеркнул Алиханов.

На АвтоВАЗе, где в числе прочих российских автозаводов заявили в июле о планах по введению четырехдневки, отмечали, что к соответствующему шагу концерн подталкивает именно положение дел, связанное с высокой ключевой ставкой и ужесточением со стороны Центробанка требований к заемщикам по автокредитам, а также большие объемы поставок автомобилей зарубежного производства, продавцы которых ведут агрессивную ценовую политику.

В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин ранее отметил, что накапливание машин на складах связано в том числе с тем, что россияне не готовы покупать Lada и другие отечественные автомобили по нынешним ценам. Некоторым не хватает средств, другие предпочитают хранить деньги на депозитах и получать доход, поэтому, чтобы мотивировать людей к покупке, нужно снижать цены, уверен он.