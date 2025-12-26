Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:25, 26 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме оценили вероятность перехода на шестидневную рабочую неделю

Депутат Бессараб: В России не будет перехода на шестидневную рабочую неделю
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Перехода на шестидневную рабочую неделю в России не будет, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что мировым трендом является гумманизация труда, улучшение рабочих условий, а не наоборот.

«Говорить о шестидневке сегодня немыслимо. Трудовой кодекс предполагает, что норма — это 40-часовая рабочая неделя, 8-часовой рабочий день. Ухудшение рабочих условий ТК не предусмотрено, — сказала депутат. — Кроме того, увеличение продолжительности рабочей недели никогда не сказывалось позитивно на здоровье. Важно, чтобы человек имел возможность полноценно отдохнуть».

Более вероятным Бессараб назвала, наоборот, сокращение рабочей недели, при этом подчеркнув, что это цель не настоящего, но ближайшего будущего.

«Переход на четырехдневку — амбициозная цель, которую преследуют все мировые экономики, чтобы быть конкурентоспособными. В России сегодня четырехдневка маловероятна, но вот сокращение рабочих часов на добровольной основе в рамках эксперимента возможно», — добавила политик.

Ранее бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал внедрить шестидневку ради улучшения экономики. Онищенко также выразил уверенность, что увеличение рабочих дней не навредит здоровью граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин на закрытой встрече объяснил, на какие уступки готов пойти ради мира на Украине. Он заявил, что США проявили слабость

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    Российская шахматистка нашла способ обойти запрет на символику страны на ЧМ

    Снежная буря сбила с ног туристов на горнолыжном курорте и попала на видео

    Россиянам предложили взяться за лупы и посмотреть на деньги

    Желающим избежать переедания в праздники россиянам дали четыре совета

    Открывшего беспорядочный огонь в супермаркете Донецка обезвредили

    Стало известно о попытке атаки ВСУ на российский авиазавод

    В Кремле ответили Киеву на слова об отсутствии у Украины денег на выборы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok