В Госдуме оценили вероятность перехода на шестидневную рабочую неделю

Депутат Бессараб: В России не будет перехода на шестидневную рабочую неделю

Перехода на шестидневную рабочую неделю в России не будет, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что мировым трендом является гумманизация труда, улучшение рабочих условий, а не наоборот.

«Говорить о шестидневке сегодня немыслимо. Трудовой кодекс предполагает, что норма — это 40-часовая рабочая неделя, 8-часовой рабочий день. Ухудшение рабочих условий ТК не предусмотрено, — сказала депутат. — Кроме того, увеличение продолжительности рабочей недели никогда не сказывалось позитивно на здоровье. Важно, чтобы человек имел возможность полноценно отдохнуть».

Более вероятным Бессараб назвала, наоборот, сокращение рабочей недели, при этом подчеркнув, что это цель не настоящего, но ближайшего будущего.

«Переход на четырехдневку — амбициозная цель, которую преследуют все мировые экономики, чтобы быть конкурентоспособными. В России сегодня четырехдневка маловероятна, но вот сокращение рабочих часов на добровольной основе в рамках эксперимента возможно», — добавила политик.

Ранее бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал внедрить шестидневку ради улучшения экономики. Онищенко также выразил уверенность, что увеличение рабочих дней не навредит здоровью граждан.