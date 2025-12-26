Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:23, 26 декабря 2025Россия

В Госдуме подвергли критике идею ввести шестидневную рабочую неделю для россиян

Депутат Нилов заявил, что шестидневка приведет к выгоранию россиян на работе
Майя Назарова

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Ярослав Нилов подверг критике идею академика РАН Геннадия Онищенко ввести шестидневную рабочую неделю для россиян. Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» допустил, что это может привести к депрессии и выгоранию у граждан.

Нилов заявил, что увеличение рабочих дней вызовет негатив у населения и приведет к ухудшению экономической ситуации.

Депутат не стал отрицать, что потребность экономики в кадрах существует. Однако, по его мнению, нельзя все проблемы просто перекладывать на граждан.

Нилов уточнил, что предпосылок для введения шестидневки в России нет. По его сведениям, законопроектов на эту тему в Госдуму не вносили.

Ранее бывший санитарный врач России призвал внедрить шестидневку ради улучшения экономики. Онищенко также выразил уверенность, что увеличение рабочих дней не навредит здоровью граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Штаб брошен вместе с секреткой и ноутбуками». Российские бойцы заняли командный пункт ВСУ в Гуляйполе и заполучили боевое знамя

    Путин предсказал революцию нового типа

    В России подняли вопрос о «новой пенсионной реформе»

    Банк России назвал объем продаж валюты на ближайшие полгода

    Жену российского депутата обвинили в езде на BMW с откидными номерами

    Политолог рассказал о главной опасности для Зеленского

    Появилось видео задержания готовившей теракт против офицера Минобороны россиянки

    В российские школы направили инструкции по урегулированию конфликтов с учениками

    Мужчины рассказали об открытых ими только после свадьбы особенностях женщин

    Врач спасла девушку из Северной Кореи во время перелета в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok