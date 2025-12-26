В Госдуме подвергли критике идею ввести шестидневную рабочую неделю для россиян

Депутат Нилов заявил, что шестидневка приведет к выгоранию россиян на работе

Депутат Госдумы Ярослав Нилов подверг критике идею академика РАН Геннадия Онищенко ввести шестидневную рабочую неделю для россиян. Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» допустил, что это может привести к депрессии и выгоранию у граждан.

Нилов заявил, что увеличение рабочих дней вызовет негатив у населения и приведет к ухудшению экономической ситуации.

Депутат не стал отрицать, что потребность экономики в кадрах существует. Однако, по его мнению, нельзя все проблемы просто перекладывать на граждан.

Нилов уточнил, что предпосылок для введения шестидневки в России нет. По его сведениям, законопроектов на эту тему в Госдуму не вносили.

Ранее бывший санитарный врач России призвал внедрить шестидневку ради улучшения экономики. Онищенко также выразил уверенность, что увеличение рабочих дней не навредит здоровью граждан.