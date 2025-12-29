В России усомнились в пользе шестидневки

Аналитик Рокотянская: Шестидневка не приведет к росту ВВП на душу населения

Утверждение в России шестидневной рабочей недели на законодательном уровне не приведет к устойчивому росту ВВП на душу населения. Об этом заявила аналитик фондового рынка компании «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Ее слова приводит «Газета.ru».

В отсутствии эффективности подобного трудового распорядка убедились еще в СССР, отметила эксперт. Отказ от шестидневки в те времена, пояснила Рокотянская, был продиктован не принципом гуманизма, а недостатком экономической пользы. «Шестидневка перестала быть эффективной мерой», — констатировала аналитик.

К аналогичным выводам в мире пришли еще раньше, в первой половине ХХ века, добавила Рокотянская. Она, в частности, напомнила о позитивном опыте перехода с шестидневной рабочей недели на пятидневку на предприятиях американского автогиганта Ford.

Тогда же, пояснила Рокотянская, наметился еще один плюс от сокращения числа трудовых будней. В выходные работники были склонны совершать больше покупок, что, в свою очередь, подстегнуло потребительский спрос и придало дополнительный импульс американской экономике. В современном же мире увеличение рабочего времени способно дать разве что краткосрочный положительный эффект и только в странах с преимущественно дешевой рабочей силой и низким уровнем автоматизации на предприятиях, заключила эксперт.

Ранее с призывом ввести шестидневку в России ради увеличения темпов экономического роста выступил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Подобная инициатива не вызвала одобрения в Госдуме. Депутат Светлана Бессараб заверила, что в обозримом будущем такая мера не будет введена в стране, подчеркнув, что шестидневка приведет к ухудшению рабочих условий.