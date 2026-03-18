Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:28, 18 марта 2026Экономика

Невозможность четырехдневной рабочей недели в России объяснили

Аналитик Сорокина: Четырехдневка может увеличить нагрузку на работников
Кирилл Луцюк

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Если в России сократят рабочую неделю до четырех дней, то это может обернуться ростом нагрузки на работников, что испортит моральный климат в коллективе. Об этом предупредила финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. Ее процитировала «Газета.Ru».

Она напомнила, что уменьшение количества рабочих дней не обязательно приводит к росту продуктивности. Более того, оно может стать причиной повышения риска профессиональных заболеваний.

Сорокина убеждена, что российские работодатели едва ли начнут внедрять четырехдневку в 2026 году, так как опасаются падения производительности и эффективности сотрудников. Кроме того, такие перемены потребуют серьезной трансформации культуры и психологии управления персоналом.

Впрочем, в некоторых сегментах экономики переход на четырехдневную неделю выглядит более вероятным, чем в других. Например, это касается автопрома и строительства, которые нередко зависят от сезонных колебаний. Кроме того, сокращение спроса на потребительские товары уменьшает объемы выпуска и потребность в рабочей силе, что вынуждает соответствующие предприятия корректировать рабочий график.

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки перевели на четырехдневную рабочую неделю школы, университеты и некоторых другие учреждения. Причиной стала экономия энергоресурсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok