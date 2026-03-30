Миллиардер призвал ввести 12-часовой рабочий день для россиян

14:42, 30 марта 2026

Дерипаска призвал ввести 12-часовой рабочий день и шестидневную неделю в России
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Единственным выходом из нынешнего экономического кризиса в России станет введение 12-часового рабочего дня и шестидневной рабочей недели. Таким мнением с подписчиками в своем Telegram-канале поделился миллиардер Олег Дерипаска.

По его словам, страна находится в периоде тяжелой трансформации от глобальных возможностей к региональным со множеством ограничений. При этом ресурсов у России не так много, а если точнее, то единственным значимым является умение в тяжелые минуты собраться и работать еще больше.

«И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию», — уверен бизнесмен.

Дерипаска заметил, что знает несколько десятков людей, начавших жить по такому графику еще в 1990-е годы, и теперь «им будет полегче, чем остальным». Мир стал другим не только для России, уверен миллиардер, а решать свои задачи с помощью смягчения денежно-кредитной политики и ослабления рубля уже не получится.

В список проблем он включил «разгром силовиками правовых институтов, на которых, как на фундаменте, держались инвестиции в российскую экономику», но заметил, что это лишь часть проблемы.

В прошлом Дерипаска неоднократно критиковал Банк России за излишне, по его мнению, высокую ключевую ставку, а также призывал отказаться от строительства госкапитализма. Тогда он утверждал, что развитие национальной экономики свернуло не туда в 2007 году.

