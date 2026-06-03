В Кремле прокомментировали удар ВСУ по автобусу в ДНР

Песков об атаке ВСУ на автобус в ДНР: Наказание должно быть неотвратимым

Киевский режим в очередной раз нанес удар по мирному населению. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает РИА Новости.

«Это очередное преступление киевского режима, [они] сознательно бьют по мирным людям, по мирному населению. Это непростительно, нужно расследовать и нужно, конечно же, наказывать тех, кто стоит за такими преступлениями. И наказание, как это говорил президент, должно быть неотвратимым», — сказал представитель Кремля.

Журналисты также спросили Пескова, возможно ли переформатирование процесса урегулирования на Украине в связи с действиями Киева. «Нет. Я не думаю. Мне об этом не известно ничего», — ответил пресс-секретарь.

ВСУ атаковали рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Симферополь, в ночь на 3 июня. В салоне находились 46 мирных граждан, 7 из них стали жертвами удара украинского беспилотника, еще 11 получили ранения. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник указал, что таким образом украинская сторона хотела запугать мирных жителей и парализовать транспортную коммуникацию в Донбассе.