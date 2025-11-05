Названа самая красивая девушка Земли. Она подозревает, что русский поэт Пушкин был одним из ее предков, и гордится этим

Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля» стала Натали Пушкинова из Чехии

На Филиппинах завершился Международный конкурс красоты «Мисс Земля». Его победительницей неожиданно стала модель Натали Пушкинова из Чехии. Это большая редкость: корона «Мисс Земля» редко достается выходцам из Европы, а девушка из славянской страны и вовсе не получала этот титул с 2012 года. В этот раз представительнице России удалось войти в топ-12 финалистов, а украинской участнице — в топ-8.

В конкурсе «Мисс Земля» победили участницы из Вьетнама, Таиланда, Чехии и Исландии

Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Он появился относительно недавно — в 2001 году. Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается «Мисс Земля», но свои королевы есть и у других стихий — воздуха, огня и воды.

В этом году титул «Мисс Воздух» достался представительнице Исландии Солдис Вала Иварсдоттир, «Мисс Водой» стала Чинь Ми Ань из Вьетнама, а Вари Нгамкхам из Таиланда получила титул «Мисс Огонь»

Перед финалом девушки из разных стран соревновались и получали призы в специальных номинациях. Например, россиянка Елизавета Гурьянова стала одной из победительниц в конкурсе талантов. Кроме нее, золото взяли участницы из США, Непала и Чехии. В номинации «Лучшая внешность» награды получили девушки из Мексики, Ганы, Северных Марианских островов и Италии.

Обладательницы титулов «Мисс Огонь» Вари Нгамкхам из Таиланда, «Мисс Воздух» Солдис Вала Иварсдоттир из Исландии, «Мисс Земля» Натали Пушкинова из Чехии и «Мисс Вода» Чинь Ми Ань из Вьетнама (слева направо) Фото: Aaron Favila / AP

В этом году в конкурсе впервые принимал участие Узбекистан. Страну представляла 21-летняя Шахризода Мадаминова из Ташкента. Особых успехов у нее, впрочем, не было.

Две девушки не смогли приехать: Кристина Милованович, которая должна была представлять Боснию и Герцеговину, и Клаудия Кастанеда из Гондураса. Что именно случилось с боснийкой, не уточняется, но организаторы обещают, что в следующем году обязательно пришлют кого-то другого. А Кастанеда пропустила конкурс из-за проблем со здоровьем и собирается поучаствовать в следующем году.

Натали Пушкинова из Чехии любит плавать с акулами, не ест бананы и не исключает, что Пушкин был ее предком

Новой обладательнице титула «Мисс Земля» Натали Пушкиновой 21 год. Девушка живет недалеко от Праги и учится в Карловом университете по специальности «Маркетинговые коммуникации и связи с общественностью». Она работает моделью и даже стажировалась в журнале Vogue.

Ее хобби — подводное плавание. В одном из интервью она заметила, что, пока ныряла, видела бессчетное множество акул, дельфинов, скатов и всевозможных ядовитых рыб. Опасное увлечение, но у Пушкиновой девиз «чему быть, тому не миновать».

Любимое блюдо победительницы «Мисс Земля» — суши. Кроме того, она умеет готовить креветки, пасту и курицу с медом. А вот бананы старается не есть. Укроп тоже в черном списке, а бобовые, особенно чечевицу, фасоль и нут, она просто не выносит.

Фото: @nataliepuskin

Пушкинова признается, что в прошлом страдала от анорексии. В модельном агентстве ее заставляли худеть и едва не погубили. «Я была как скелет, только кости торчали», — вспоминает она. Справиться с психологическими проблемами и постоянными перепадами веса, нажитыми в то время, ей удалось лишь недавно.

Пушкинова не исключает, что поэт Пушкин — не просто ее тезка, а дальний родственник.

Говорят, что знаменитый поэт Пушкин был нашим предком, но никаких подтверждений этому я не нашла. У семьи настолько обширное генеалогическое древо, что многие ветви просто отсутствуют. Я чешка до мозга костей, но, кто знает, может и найдется какая-то связь Натали Пушкинова обладательница титула «Мисс Земля»

Пока, впрочем, от недоказанных связей с Пушкиным одна головная боль. Чтобы спастись от обвинений в недостаточно чешском происхождении, ей пришлось на время перестать читать соцсети. Но идти на поводу у злопыхателей девушка не собирается. «Менять фамилию не намерена, — объявила она. — Я считаю привилегией и поводом для гордости, что у меня такая красивая фамилия, полученная от знаменитого поэта».

Корона «Мисс Земли», которую Пушкинова получила из рук прошлогодней победительницы, изготовлена из золота и драгоценных камней и украшена 87 яркими жемчужинами. Это число выбрано не случайно — оно символизирует мир, процветание и долголетие. В центральной части расположены шесть жемчужин Южных морей. Их цвет — тоже знак. По замыслу ювелиров, он олицетворяет процветание, счастье и удачу.

Фото: @nataliepuskin

Фото: @nataliepuskin

Фото: @nataliepuskin

Фото: @nataliepuskin

Фото: @nataliepuskin

Во время конкурса российская участница подружилась с будущей обладательницей титула «Мисс Огонь»

Россию представляла 25-летняя Елизавета Гурьянова из Москвы. Известно, что она с отличием окончила магистратуру МГИМО в области спортивного менеджмента. Кроме того, у нее степень бакалавра, полученная в Российском экономическом университете имени Плеханова, а также диплом Высшей школы «Останкино» по направлению «Телевидение и радиовещание». Она мастер спорта России.

По словам девушки, она основала собственный бренд женской одежды, в котором представлены повседневные и вечерние наряды из экологичных материалов. Проект направлен на осознанное потребление — часть прибыли направляется на благотворительность и помощь животным.

Во время конкурса россиянка жила в одном гостиничном номере с участницей из Италии. Кроме того, она много общалась с девушками, которые представляли Филиппины, Таиланд и Албанию. «Мы поддерживаем друг друга, помогаем с подготовкой — все проходит с уважением и позитивом, — утверждала Гурьянова в интервью Starhit. — Скорее чувствуется спортивный дух, чем конкуренция».

Россиянка опровергла слухи, что организаторы конкурса держали участниц на строгой диете. По ее словам, она сама следит за своим питанием. «На днях, например, к нам приехали люди от партнеров конкурса и угощали нас пончиками», — рассказала девушка.

Когда у Гурьяновой спросили, какую реакцию у нее вызовет поражение, она ответила: «Я максималист по жизни. Да, расстроюсь немного, ведь я вложила в подготовку душу. Но я воспринимаю участие как огромную честь и возможность роста».