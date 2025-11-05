На Филиппинах завершился Международный конкурс красоты «Мисс Земля». Его победительницей неожиданно стала модель Натали Пушкинова из Чехии. Это большая редкость: корона «Мисс Земля» редко достается выходцам из Европы, а девушка из славянской страны и вовсе не получала этот титул с 2012 года. В этот раз представительнице России удалось войти в топ-12 финалистов, а украинской участнице — в топ-8.
В конкурсе «Мисс Земля» победили участницы из Вьетнама, Таиланда, Чехии и Исландии
Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Он появился относительно недавно — в 2001 году. Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается «Мисс Земля», но свои королевы есть и у других стихий — воздуха, огня и воды.
В этом году титул «Мисс Воздух» достался представительнице Исландии Солдис Вала Иварсдоттир, «Мисс Водой» стала Чинь Ми Ань из Вьетнама, а Вари Нгамкхам из Таиланда получила титул «Мисс Огонь»
Перед финалом девушки из разных стран соревновались и получали призы в специальных номинациях. Например, россиянка Елизавета Гурьянова стала одной из победительниц в конкурсе талантов. Кроме нее, золото взяли участницы из США, Непала и Чехии. В номинации «Лучшая внешность» награды получили девушки из Мексики, Ганы, Северных Марианских островов и Италии.
В этом году в конкурсе впервые принимал участие Узбекистан. Страну представляла 21-летняя Шахризода Мадаминова из Ташкента. Особых успехов у нее, впрочем, не было.
Две девушки не смогли приехать: Кристина Милованович, которая должна была представлять Боснию и Герцеговину, и Клаудия Кастанеда из Гондураса. Что именно случилось с боснийкой, не уточняется, но организаторы обещают, что в следующем году обязательно пришлют кого-то другого. А Кастанеда пропустила конкурс из-за проблем со здоровьем и собирается поучаствовать в следующем году.
Натали Пушкинова из Чехии любит плавать с акулами, не ест бананы и не исключает, что Пушкин был ее предком
Новой обладательнице титула «Мисс Земля» Натали Пушкиновой 21 год. Девушка живет недалеко от Праги и учится в Карловом университете по специальности «Маркетинговые коммуникации и связи с общественностью». Она работает моделью и даже стажировалась в журнале Vogue.
Ее хобби — подводное плавание. В одном из интервью она заметила, что, пока ныряла, видела бессчетное множество акул, дельфинов, скатов и всевозможных ядовитых рыб. Опасное увлечение, но у Пушкиновой девиз «чему быть, тому не миновать».
Любимое блюдо победительницы «Мисс Земля» — суши. Кроме того, она умеет готовить креветки, пасту и курицу с медом. А вот бананы старается не есть. Укроп тоже в черном списке, а бобовые, особенно чечевицу, фасоль и нут, она просто не выносит.
Пушкинова признается, что в прошлом страдала от анорексии. В модельном агентстве ее заставляли худеть и едва не погубили. «Я была как скелет, только кости торчали», — вспоминает она. Справиться с психологическими проблемами и постоянными перепадами веса, нажитыми в то время, ей удалось лишь недавно.
Пушкинова не исключает, что поэт Пушкин — не просто ее тезка, а дальний родственник.
Говорят, что знаменитый поэт Пушкин был нашим предком, но никаких подтверждений этому я не нашла. У семьи настолько обширное генеалогическое древо, что многие ветви просто отсутствуют. Я чешка до мозга костей, но, кто знает, может и найдется какая-то связь
Пока, впрочем, от недоказанных связей с Пушкиным одна головная боль. Чтобы спастись от обвинений в недостаточно чешском происхождении, ей пришлось на время перестать читать соцсети. Но идти на поводу у злопыхателей девушка не собирается. «Менять фамилию не намерена, — объявила она. — Я считаю привилегией и поводом для гордости, что у меня такая красивая фамилия, полученная от знаменитого поэта».
Корона «Мисс Земли», которую Пушкинова получила из рук прошлогодней победительницы, изготовлена из золота и драгоценных камней и украшена 87 яркими жемчужинами. Это число выбрано не случайно — оно символизирует мир, процветание и долголетие. В центральной части расположены шесть жемчужин Южных морей. Их цвет — тоже знак. По замыслу ювелиров, он олицетворяет процветание, счастье и удачу.
Во время конкурса российская участница подружилась с будущей обладательницей титула «Мисс Огонь»
Россию представляла 25-летняя Елизавета Гурьянова из Москвы. Известно, что она с отличием окончила магистратуру МГИМО в области спортивного менеджмента. Кроме того, у нее степень бакалавра, полученная в Российском экономическом университете имени Плеханова, а также диплом Высшей школы «Останкино» по направлению «Телевидение и радиовещание». Она мастер спорта России.
По словам девушки, она основала собственный бренд женской одежды, в котором представлены повседневные и вечерние наряды из экологичных материалов. Проект направлен на осознанное потребление — часть прибыли направляется на благотворительность и помощь животным.
Во время конкурса россиянка жила в одном гостиничном номере с участницей из Италии. Кроме того, она много общалась с девушками, которые представляли Филиппины, Таиланд и Албанию. «Мы поддерживаем друг друга, помогаем с подготовкой — все проходит с уважением и позитивом, — утверждала Гурьянова в интервью Starhit. — Скорее чувствуется спортивный дух, чем конкуренция».
Россиянка опровергла слухи, что организаторы конкурса держали участниц на строгой диете. По ее словам, она сама следит за своим питанием. «На днях, например, к нам приехали люди от партнеров конкурса и угощали нас пончиками», — рассказала девушка.
Когда у Гурьяновой спросили, какую реакцию у нее вызовет поражение, она ответила: «Я максималист по жизни. Да, расстроюсь немного, ведь я вложила в подготовку душу. Но я воспринимаю участие как огромную честь и возможность роста».