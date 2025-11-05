Названа самая красивая девушка Земли

В конкурсе красоты «Мисс Земля» победила Натали Пушкинова из Чехии

В международном конкурсе красоты «Мисс Земля» победила представительница Чехии Натали Пушкинова. Об этом сообщает издание The Philippine Star.

Помимо победительницы, жюри традиционно выбрало обладательниц титулов, связанных с тремя стихиями: водой, огнем и воздухом. Титул Мисс Воздух достался представительнице Исландии Сольдис Вала Ивардсдоттир, Мисс Водой стала Чинь Ми Ань из Вьетнама, а Вари Нгамкхам из Таиланда получила титул Мисс Огонь.

Россиянка Елизавета Гурьянова вошла в топ-12 участниц «Мисс Земля». Марии Желясковой из Украины удалось пройти в топ-8 финалисток.

Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается мисс Земля, но свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды.

Ранее сайт Missology спрогнозировал, что титул «Мисс Земля 2025» получит представительница Кубы Рейчел Чанг. В тройку победительниц, по его версии, также войдут Филиппины Джой Баркома из Филиппин, итальянка Наталия Гульельмо и Вари Нгамкхам из Таиланда.