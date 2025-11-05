Из жизни
14:04, 5 ноября 2025

Названы шансы самой красивой девушки России на победу в конкурсе «Мисс Земля»

Missosology: Представительница Россия войдет в топ-16 на конкурсе «Мисс Земля»
Олег Парамонов
Олег Парамонов
СюжетКонкурс красоты «Мисс Вселенная»

Фото: @liza_guryanova

Названы наиболее вероятные победительницы международного конкурса красоты «Мисс Земля». Об этом сообщает издание Missosology.

Сайт прогнозирует, что титул «Мисс Земля — 2025» получит представительница Кубы Рейчел Чанг. В тройку победительниц, по его версии, также войдут Джой Баркома из Филиппин, итальянка Наталия Гульельмо и Вари Нгамкхам из Таиланда.

Попасть в топ-8 могут Чехия, Нигерия, Бразилия и Нидерланды. У Елизаветы Гурьяновой, выбранной самой красивой девушкой России, по оценке Missosology, есть шансы достичь топ-16.

Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается мисс Земля, но свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды.

Финал конкурса «Мисс Земля» пройдет 5 ноября в Маниле. Представляющей Россию Гурьяновой 25 лет, она мастер спорта России и недавно окончила магистратуру в МГИМО по направлению «Спортивный менеджмент». Кроме того, у нее есть собственный бренд женской одежды.

Ранее Гурьянова рассказала об отношении к ней участниц из других стран. По ее словам, она много общается с девушками, которые будут представлять Филиппины, Таиланд и Албанию.

