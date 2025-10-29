Самая красивая девушка России рассказала об отношении на международном конкурсе красоты

Российская участница международного конкурса красоты «Мисс Земля» рассказала об отношении к ней участниц из других стран. Об этом сообщает издание StarHit.
Финал «Мисс Земля» пройдет 5 ноября на Филиппинах. Москвичка Елизавета Гурьянова, которая будет представлять Россию, уже приехала в Манилу и успела победить в творческом конкурсе.
По словам Гурьяновой, в гостинице ее поселили вместе с участницей из Италии. Кроме того, она много общается с девушками, которые будут представлять Филиппины, Таиланд и Албанию.
Конечно, каждая хочет показать себя с лучшей стороны, но атмосфера дружелюбная. Мы поддерживаем друг друга, помогаем с подготовкой — все проходит с уважением и позитивом. Скорее чувствуется спортивный дух, чем конкуренция
Гурьянова опровергла слухи, что организаторы конкурса держат участниц на строгой диете. По ее словам, она сама следит за своим питанием. «На днях, например, к нам приехали люди от партнеров конкурса и нас угощали пончиками», — рассказала она.
Елизавете Гурьяновой 25 лет. Она мастер спорта России и недавно окончила магистратуру в МГИМО по направлению «Спортивный менеджмент». Кроме того, у нее есть собственный бренд женской одежды.
