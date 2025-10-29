Самая красивая девушка России рассказала об отношении на международном конкурсе красоты

Российская участница международного конкурса «Мисс Земля» одержала первую победу

Российская участница международного конкурса красоты «Мисс Земля» рассказала об отношении к ней участниц из других стран. Об этом сообщает издание StarHit.

Финал «Мисс Земля» пройдет 5 ноября на Филиппинах. Москвичка Елизавета Гурьянова, которая будет представлять Россию, уже приехала в Манилу и успела победить в творческом конкурсе.

По словам Гурьяновой, в гостинице ее поселили вместе с участницей из Италии. Кроме того, она много общается с девушками, которые будут представлять Филиппины, Таиланд и Албанию.

Конечно, каждая хочет показать себя с лучшей стороны, но атмосфера дружелюбная. Мы поддерживаем друг друга, помогаем с подготовкой — все проходит с уважением и позитивом. Скорее чувствуется спортивный дух, чем конкуренция Елизавета Гурьянова

Гурьянова опровергла слухи, что организаторы конкурса держат участниц на строгой диете. По ее словам, она сама следит за своим питанием. «На днях, например, к нам приехали люди от партнеров конкурса и нас угощали пончиками», — рассказала она.

Елизавете Гурьяновой 25 лет. Она мастер спорта России и недавно окончила магистратуру в МГИМО по направлению «Спортивный менеджмент». Кроме того, у нее есть собственный бренд женской одежды.

