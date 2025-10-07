Самую красивую девушку страны заподозрили в нечестной победе на конкурсе «Мисс Россия»

Финалистка «Мисс Россия» из Краснодара назвала победу Анастасии Вензы нечестной

Участница конкурса «Мисс Россия» из Краснодара намекнула, что победа Анастасии Вензы была нечестной. Подробностями о закулисье конкурса она поделилась в ролике, который опубликовала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

21-летняя модель Алиса Оганезова, которая не вошла в топ-20 конкурса, рассказала, как обладательница короны шла к победе, и раскритиковала ее поведение. По словам девушки, она и другие финалистки подозревали, что именно Вензу признают самой красивой девушкой России, однако не хотели в это верить.

Анастасия приехала на конкурс за неделю до его окончания, когда мы уже две недели усердно готовились к финалу. Также Анастасия не хотела посещать репетиции и очень редко там появлялась. Третье. В благотворительном проекте Анастасия у нас не участвовала, хотя она везде заявляет, что для нее очень важно вести благотворительную жизнь и она мечтает создать свой фонд. Но нам она его, к сожалению, презентовать не смогла. Анастасия сама себе на обеде выбирала финальную фотографию, когда у нас такой возможности не было Алиса Оганезова

Краснодарка также обвинила соперниц в накручивании голосов. По ее словам, при отборе участниц, победивших в онлайн-голосовании, никто не проверял, насколько честно они заработали голоса, а топ-10 якобы выбирали так, чтобы на их фоне органично смотрелась победительница.

Я вам расскажу секрет, что на конкурсе всегда выбирают топ-10 примерно одного роста и одинаковых, похожих внешних данных. Соответственно, всех красивых и высоких сразу же слили Алиса Оганезова

Анастасия Венза пока никак не комментировала эти обвинения, однако в интервью после победы она упоминала, что три недели жила в комнате с представляющей Керчь Аленой Лесняк. Венза утверждает, что они подружились и поддерживали друг друга.

Ранее сообщалось, что одна из самых красивых девушек страны, финалистка конкурса «Мисс Россия» Елизавета Маслова оказалась дочерью бандита. Девушка выложила видео в своем аккаунте в социальной сети, где рассказала, как ее отец закопал в землю миллион евро.