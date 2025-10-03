Из жизни
Отец одной из 50 самых красивых россиянок закопал в землю миллион евро

Финалистка «Мисс России» призналась, что ее отец был бандитом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Telegram-канал «Дневник пофигистки»

Одна из самых красивых девушек страны, финалистка конкурса «Мисс Россия» Елизавета Маслова оказалась дочерью бандита. Об этом девушка рассказала в своем аккаунте в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

18-летняя Елизавета Маслова родилась в Донецке, в многодетной семье: она была третьей из пяти детей. Сейчас она учится на втором курсе Новочеркасского политехнического института по специальности «Государственная и муниципальная служба». В сентябре 2025 года она прошла в финал конкурса «Мисс Россия», став одной из 50 самых красивых россиянок.

В начале года девушка выложила видео, на котором продемонстрировала огромную пачку сгнивших евро в пакете. В описании она призналась, что у ее отца был бизнес, но он нарушал закон. По ее словам, в 2010 году он был вынужден бежать от правосудия и перед этим закопал в землю миллион евро.

Спустя годы ее отец ушел из семьи и ничего не оставил жене и детям. Тогда мать Елизаветы рассказала ей про «клад». У них получилось найти и откопать деньги. Однако так как деньги были упакованы не слишком надежно, они слиплись и покрылись плесенью.

По словам ростовчанки, всю пачку они просто выбросили. «Как деньги пришли отцу, так и ушли. Мы ни о чем не жалеем», — написала она.

Ранее сообщалось, что в конкурсе красоты «Мисс Россия — 2025» Татарстан представят сразу две участницы из Казани. В финале поучаствуют 18-летняя Альберта Абдрахманова — «Вице-мисс Татарстан» — и 21-летняя Екатерина Гайнуллина, получившая титул самой красивой девушки республики в прошлом году.

    Отец одной из 50 самых красивых россиянок закопал в землю миллион евро

    Все новости