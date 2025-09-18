Один регион на «Мисс Россия — 2025» представят сразу две участницы

Две девушки из Казани представят Татарстан на «Мисс Россия — 2025»

В конкурсе красоты «Мисс Россия — 2025» Татарстан представят сразу две участницы из Казани. Об этом пишет газета «Вечерняя Казань».

В финале поучаствуют 18-летняя Альберта Абдрахманова — «Вице-мисс Татарстан» — и 21-летняя Екатерина Гайнуллина, получившая титул самой красивой девушки республики в прошлом году. Примечательно, что «Мисс Татарстан — 2025», 17-летняя Иделия Бадертдинова, отказалась ехать на национальный конкурс.

Альберта Абдрахманова окончила медицинский лицей и работала волонтером-медиком. Девушка с детства занимается народными танцами. Екатерина Гайнуллина — мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. Она выступала за сборную России и побеждала на Универсиаде и Спартакиаде. В этом году ей также удалось выиграть «Мисс Казань — 2025».

Всего на конкурс подали заявки 90 тысяч девушек. В финал прошли лишь 50 участниц из разных регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Последний этап конкурса пройдет 4 октября.

Ранее стало известно, что «Мисс Россия — 2025» получит корону от ювелирного дома Mercury и денежный приз — миллион рублей. В ноябре она будет представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная», который в этом году пройдет в Таиланде.