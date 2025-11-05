Участница из Украины попала в топ-8 финалисток конкурса «Мисс Земля»

Представительница России выбыла из финала конкурса красоты «Мисс Земля»

Елизавета Гурьянова, представляющая Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Земля», не попала в топ-8 финалисток. Об этом сообщает издание The Philippine Star.

В финальную часть конкурса прошли девушки из Исландии, Чили, Филиппин, Чехии, Таиланда, Бразилии и Вьетнама. Кроме того, в топ-8 попала представительница Украины Мария Желяскова. Участнице из России удалось пройти в топ-12, после чего она выбыла из финала.

Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается мисс Земля, но свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды.

Елизавете Гурьяновов 25 лет. Она мастер спорта России и недавно окончила магистратуру в МГИМО по направлению «Спортивный менеджмент». Кроме того, у нее есть собственный бренд женской одежды.

Ранее сайт Missology спрогнозировал, что титул «Мисс Земля 2025» получит представительница Кубы Рейчел Чанг. В тройку победительниц, по его версии, также войдут Джой Баркома из Филиппин, итальянка Наталия Гульельмо и Вари Нгамкхам из Таиланда.