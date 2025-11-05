Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:33, 5 ноября 2025Из жизни

Российская участница «Мисс Земля» вошла в топ-12 самых красивых девушек мира

Елизавета Гурьянова из России вошла в топ-12 участниц конкурса «Мисс Земля»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Елизавета Гурьянова, представляющая Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Земля», вошла в топ-12. Об этом сообщает издание The Philippine Star.

Помимо россиянки, к победе в конкурсе приблизилась участница из Украины — Мария Желяскова. Также в список попали девушки из Вьетнама, Эфиопии, Таиланда, Филиппин, Польши, Исландии, Чехии, Мексики, Чили и Бразилии.

Материалы по теме:
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?
5 октября 2025
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
7 октября 2025

Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается мисс Земля, но свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды.

Елизавете Гурьяновой 25 лет. Она мастер спорта России и недавно окончила магистратуру в МГИМО по направлению «Спортивный менеджмент». Кроме того, у нее есть собственный бренд женской одежды.

Ранее сайт Missology спрогнозировал, что титул «Мисс Земля 2025» получит представительница Кубы Рейчел Чанг. В тройку победительниц, по его версии, также войдут Филиппины Джой Баркома из Филиппин, итальянка Наталия Гульельмо и Вари Нгамкхам из Таиланда.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Северная Корея отправит в Россию десять тысяч бойцов, утверждает разведка. Что об этом известно?

    МакSим встретилась со сделавшим татуировку с ее портретом фанатом

    Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева

    SHAMAN и Мизулина отказались от традиционных нарядов на регистрации в ЗАГСе

    Российская участница «Мисс Земля» вошла в топ-12 самых красивых девушек мира

    Перелеты по России стали значительно дешевле перед Новым годом

    Женщинам раскрыли причину сильной болезненности менструаций

    В США нового носителя «Посейдонов» назвали головной болью противников России

    В России назвали подконтрольную России часть Красноармейска

    Продажи электромобилей в России резко просели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости