Российская участница «Мисс Земля» вошла в топ-12 самых красивых девушек мира

Елизавета Гурьянова из России вошла в топ-12 участниц конкурса «Мисс Земля»

Елизавета Гурьянова, представляющая Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Земля», вошла в топ-12. Об этом сообщает издание The Philippine Star.

Помимо россиянки, к победе в конкурсе приблизилась участница из Украины — Мария Желяскова. Также в список попали девушки из Вьетнама, Эфиопии, Таиланда, Филиппин, Польши, Исландии, Чехии, Мексики, Чили и Бразилии.

Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается мисс Земля, но свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды.

Елизавете Гурьяновой 25 лет. Она мастер спорта России и недавно окончила магистратуру в МГИМО по направлению «Спортивный менеджмент». Кроме того, у нее есть собственный бренд женской одежды.

Ранее сайт Missology спрогнозировал, что титул «Мисс Земля 2025» получит представительница Кубы Рейчел Чанг. В тройку победительниц, по его версии, также войдут Филиппины Джой Баркома из Филиппин, итальянка Наталия Гульельмо и Вари Нгамкхам из Таиланда.