Бывший СССР
22:26, 30 апреля 2026

Бойцы ВСУ убили сослуживца за донос командованию о плане побега

РИА Новости: Мобилизованные бойцы ВСУ убили сослуживца за донос о плане побега
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили сослуживца в Сумской области за донос. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

По его словам, военный ВСУ в селе Журавное пытался рассказать командованию о планах насильно мобилизованных сбежать.

Ранее украинский пленный рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать из учебного полигона в Днепропетровской области, угрожали расстрелом. До этого он заявил, что бывших заключенных, мобилизованных в ВСУ, после попытки побега поймали и избили битами.

