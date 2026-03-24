Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:13, 24 марта 2026

Бойцы ВСУ избили дезертировавших заключенных

РИА Новости: Мобилизованных в ВСУ заключенных били битами после побега
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бывших заключенных, мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), после побега из учебного центра в Днепропетровской области задержали и избили битами. Об этом рассказал украинский военнопленный Дмитрий Литвин в беседе с РИА Новости.

«Битами бьют (...) это не раз, не два, это и двадцать, и тридцать, и пятьдесят (ударов)», — рассказал Литвин.

По его словам, большинство сбежавших из лагеря мобилизованных возвращают обратно и избивают в качестве наказания.

Ранее сообщалось, что более десяти военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины были объявлены в розыск после церемонии награждения в Харькове. Как уточнил собеседник, речь идет о техниках из ремонтно-восстановительного батальона бригады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе прогремел мощный взрыв в жилом доме. Стены здания обрушились, а под завалами нашли тела погибших. Что известно о ЧП?

    Военный рассказал об ошибке США в конфликте с Ираном

    Автосервисы оценили идею маркировки всех запчастей в России

    Apple подняла цены на один вид устройств

    В Сербии объяснили слова Вучича о восстановлении городов Украины

    Украину назвали основным источником контрабанды оружия в Молдавию

    Бывший премьер Украины призвал пресекать поставки Киеву из стран Европы

    Бойцы ВСУ избили дезертировавших заключенных

    ВСУ перебросили ЗРК с передовой для обороны резиденции Зеленского

    Сенат назначил индейца на высокую министерскую должность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok