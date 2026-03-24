Бойцы ВСУ избили дезертировавших заключенных

РИА Новости: Мобилизованных в ВСУ заключенных били битами после побега

Бывших заключенных, мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), после побега из учебного центра в Днепропетровской области задержали и избили битами. Об этом рассказал украинский военнопленный Дмитрий Литвин в беседе с РИА Новости.

«Битами бьют (...) это не раз, не два, это и двадцать, и тридцать, и пятьдесят (ударов)», — рассказал Литвин.

По его словам, большинство сбежавших из лагеря мобилизованных возвращают обратно и избивают в качестве наказания.

Ранее сообщалось, что более десяти военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины были объявлены в розыск после церемонии награждения в Харькове. Как уточнил собеседник, речь идет о техниках из ремонтно-восстановительного батальона бригады.