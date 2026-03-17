08:43, 17 марта 2026

В Харькове солдаты ВСУ сбежали после церемонии награждения

РИАН: Более 10 украинских военных дезертировали после награждения в Харькове
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Более десяти военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) были объявлены в розыск после церемонии награждения в Харькове. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник, речь идет о техниках из ремонтно-восстановительного батальона бригады. До этого они находились в Волчанском районе и были отправлены в Харьков, где их наградил командир бригады Виталий Попович.

Когда торжественное мероприятие закончилось, более десяти военных скрылись в областном центре. После этого солдат объявили в розыск и причислили к дезертирам.

Ранее выяснилось, что командование украинских подразделений начало пропагандировать дезертирство. В силовых структурах отметили, что возможность восстановления на какую-либо «привилегированную должность» является доступной только для состоятельных украинцев и медийных националистов, тогда как обычного солдата, решившего дезертировать из ВСУ, моментально отправляют в штурмовое подразделение.

