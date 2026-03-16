21:39, 16 марта 2026

Командиры ВСУ начали призывать к дезертирству

РИА Новости: Командование подразделений ВСУ начало пропагандировать дезертирство
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Командование украинских подразделений уличили в пропаганде дезертирства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Речь идет об официальных ресурсах 33-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которых стали появляться прямые призывы к самовольному оставлению воинских частей с последующим «переводом» в их «подразделение», уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что состояние украинской армии постепенно доходит до «низшей точки деградации».

По данным силовых структур, если речь идет о возможности восстановления на какую-либо «привилегированную должность», то оно касается исключительно состоятельных жителей Украины, а также медийных националистов. В действительности, обычного украинского солдата-дезертира моментально отправляют в штурмовое подразделение.

Ранее стало известно, что из рядов ВСУ стала массово бежать «элита». Как отмечалось, в дезертирстве замечены офицеры и националисты, имеющие опыт так называемой «антитеррористической операции» (АТО).

До этого украинский военный Артем Садовей, сдавшийся в плен российским военнослужащим, рассказал, что из украинской армии дезертировали сотни тысяч бойцов.

