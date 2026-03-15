РИА Новости: Бойцы дезертируют из ВСУ при первой же возможности

Украинские бойцы дезертируют из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при первой же возможности. Об этом рассказал военнопленный Артур Козарян в беседе с РИА Новости.

«С нашей так называемой учебки, где мы пробыли три дня, и когда нас везли, смылось шесть человек. У них получилось, они врассыпную, побежали и им повезло», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на Украине есть сайты, ведущие мониторинг маршрутов сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). По данных этих ресурсов, более 800 тысяч военнослужащих числятся как дезертиры.

Ранее сообщалось, что на Украине были вынуждены признать, что из рядов ВСУ начала массово сбегать «элита». Уточнялось, что из ВСУ массово бегут офицеры и националисты с опытом так называемой «антитеррористической операции» (АТО).