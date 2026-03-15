Бывший СССР
03:00, 15 марта 2026

Украинский пленный рассказал о дезертирстве из ВСУ

РИА Новости: Бойцы дезертируют из ВСУ при первой же возможности
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские бойцы дезертируют из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при первой же возможности. Об этом рассказал военнопленный Артур Козарян в беседе с РИА Новости.

«С нашей так называемой учебки, где мы пробыли три дня, и когда нас везли, смылось шесть человек. У них получилось, они врассыпную, побежали и им повезло», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на Украине есть сайты, ведущие мониторинг маршрутов сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). По данных этих ресурсов, более 800 тысяч военнослужащих числятся как дезертиры.

Ранее сообщалось, что на Украине были вынуждены признать, что из рядов ВСУ начала массово сбегать «элита». Уточнялось, что из ВСУ массово бегут офицеры и националисты с опытом так называемой «антитеррористической операции» (АТО).

    Последние новости

    Трамп пообещал вернуть санкции против России

    Украинский пленный рассказал о дезертирстве из ВСУ

    Британия нашла способ помочь союзникам на Ближнем Востоке

    Серия мощных взрывов прозвучала в Тегеране

    Зеленский удивил Трампа

    Стало известно об истощении запасов ракет-перехватчиков у Израиля

    Российский турист потратил в Дубае сотни тысяч рублей из-за конфликта в Иране

    Раскрыта судьба похищенных полком ВСУ бойцов теробороны

    На Украине ликвидирован «лучший оператор HIMARS»

    Формула-1 отменила этапы на Ближнем Востоке

    Все новости
