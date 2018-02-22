Песков отреагировал на слова Серебрякова о хамстве россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на негативное высказывание актера Алексея Серебрякова о национальной идее. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 22 февраля.

«Кремль не относится к его позиции», — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении к высказыванию артиста.

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В интервью видеоблогеру Юрию Дудю Серебряков выразил мнение, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей», — отметил он.

Мнение артиста вызвало резонанс в культурной среде. С его позицией не согласился народный артист России Александр Панкратов-Черный, а режиссер Владимир Бортко усомнился в умственных способностях Серебрякова.

53-летний Серебряков известен по ролям в фильмах «Девятая рота», «Груз 200», дилогии «Обитаемый остров», «Пирамммида», «Легенда о Коловрате» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Левиафан». Кроме того, он сыграл русского бандита-иммигранта в британском сериале «МакМафия».

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