У Волочковой нашли 24 квартиры и дом за 244 миллиона рублей

Бывший водитель и помощник Анастасии Волочковой Александр Скиртач, находящийся в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве с деньгами балерины, рассказал о ее финансовом положении. Об этом в среду, 7 марта, пишет «Комсомольская правда».

По словам Скиртача, артистка владеет одной квартирой в Москве за 111,8 миллиона рублей, квартирой в Санкт-Петербурге за 56,8 миллиона, загородным домом в Московской области за 21 миллион, а также 22 квартирами в Астрахани. Стоимость недвижимости артистки журналисты оценили в 244 миллиона рублей.

Отмечается, что квартиры в Астрахани — инвестиции Волочковой в бизнес-проект ее бывшего мужа бизнесмена Игоря Вдовина. Скиртач также опубликовал финансовое соглашение между балериной и предпринимателем, датированное 2009 годом. В нем Вдовин обязуется обеспечивать дочь артистки и обговаривает ежемесячные расходы семьи.

Волочкова не стала оспаривать подлинность документа, однако отказалась комментировать его содержание. «Скиртач старается привлечь внимание к своей персоне, упоминая мое имя, потому что сам по себе он никому не интересен. Он обвинен в краже, и не только мною. Я не знаю, где Скиртач сидит, и знать не хочу. Он это заслужил», — заявила бывшая балерина.

Скиртач был задержан по обвинению в мошенничестве в октябре 2017 года. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, суд постановил заключить его под стражу.

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