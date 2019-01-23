Волочкова ответила Шнурову стихотворением и еще одним фото из сугроба

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на пост, в котором лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял старания танцовщицы привлечь к себе внимание с помощью откровенных снимков. В ответ она опубликовала в Instagram стихотворение, адресованное музыканту, и выложила еще одно фото из сугроба.
Волочкова подчеркнула, что не считает себя поэтом, и посмеялась над громким бракоразводным процессом музыканта с Матильдой Шнуровой (настоящее имя Елена Мозговая — прим. «Ленты.ру»). Балерина также поиронизировала над внешним видом лидера «Ленинграда» и его любовью к алкоголю. Помимо этого, она обвинила Шнурова в том, что он собирает «хайп» на стихах про нее.
Разводясь на всю страну,
Ну а че такова?
Делает теперь шпагат.
Как Настя Волочкова?!
Я конечно не поэт,
Как Сережа Шнуров.
Я умею пируэт
И молчать про дружбу.
Не умею столько пить
И выглядеть фигово.
Собирать охват и хайп
На стихах про Волочкову.
«А адрес твой — не Ленинград.ru, где я родилась, а Instagram Анастасии Волочковой», — добавила балерина.
Накануне Шнуров высмеял Волочкову за откровенные снимки в соцсетях, заявив в стихотворной форме, что балерина собирает лайки при помощи шпагатов.
В начале января Волочкова привлекла к себе внимание общественности, выложив видео с Мальдивских островов. Балерина заявила, что решила не возвращаться в Россию, однако затем все же прилетела домой и опубликовала голое фото из сугроба.