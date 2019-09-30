Собчак ответила на слухи о разногласиях с Первым каналом

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала информацию о возможной заморозке передачи с ее участием на Первом канале. Ее слова приводит Telegram-канал принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Собчак заявила, что не знает причин, по которым проект с ее участием до сих пор не вышел в эфир. Она также отметила, что не располагает информацией о том, заморожено ли шоу или нет. Кроме того, ведущая высказала мнение, что задержки «не лежат в финансовой плоскости».

Ранее собеседник РБК, имеющий отношение к передаче «Пусть говорят», сообщил, что у Собчак и Первого канала возникли разногласия, связанные с финансовыми условиями. Источник РБК на телеканале опроверг данные о заморозке проекта.

Материалы по теме Народный хайпожор Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки

По данным Telegram-канала «Только никому...», руководство Первого канала остановилось на том, что Собчак и нынешний ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов будут вести передачу поочередно — «неделю через неделю».

12 сентября на сайте Первого канала появился рекламный анонс нового шоу с участием Собчак. В пресс-службе Первого канала «Ленте.ру» тогда не подтвердили и не опровергли информацию о назначении Собчак. Пресс-секретарь Первого Лариса Крымова посоветовала журналистам следить за эфиром канала.

Слухи о том, что Собчак может стать ведущей на Первом канале, появились в мае этого года. Предполагалось, что ее привлекут к работе в новом сезоне, начинающемся осенью. Тогда журналистка заявила, что уже два года ведет переговоры с гендиректором канала Константином Эрнстом.

В настоящее время «Пусть говорят» ведет Дмитрий Борисов, до этого ведущий новостей. В 2017 году он сменил Андрея Малахова, который был ведущим передачи с момента ее основания. Ток-шоу было запущено в 2001 году и изначально носило название «Большая стирка». Позднее его переименовали в «Пять вечеров», а через несколько лет — в «Пусть говорят».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!