На российском телевидении появится шоу с плюс-сайз-моделями

Телеканал «Ю» запустит реалити-шоу, в котором будут участвовать плюс-сайз-модели. Как сообщается в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе, премьера на российском телевидении состоится 22 февраля.

Новая передача будет называться «Модель XL». В ней примут участие девушки со всей России, чья фигура не укладывается в модельные параметры. Героини шоу должны будут проходить ежедневные испытания, участвовать в различных фотосессиях, видеосъемках и мастер-классах. Из 12 участниц до финала дойдут только три.

В Совет жюри шоу вошли телеведущая Анфиса Чехова, комедиантка Екатерина Скулкина, стилист Николай Овечкин и психолог Павел Раков.

Проект с аналогичным названием выходит на украинском телеканале «1+1». Ранее «Ю» показывал украинскую версию этого шоу.

Ранее Первый канал анонсировал шоу, вести которое будет Ксения Собчак. Ролик, режиссером которого выступил ее муж Константин Богомолов, был опубликован на сайте телеканала и в Instagram-аккаунте Собчак.

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