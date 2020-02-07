Пошутивший на Первом канале ведущий предложил проверить его придурковатость

Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов заверил, что вменяем и предложил проверить его придурковатость. Об этом он сказал в комментарии Telegram-каналу «Подъем» после того, как выпустил сюжет для программы «Время» про связь коронавируса с президентом США Дональдом Трампом.

«Можно разное говорить, наверное, но, во-первых, я здоров, не сошел с ума. Это точно», — отметил он. Пошутивший в эфире замглавы телеканала добавил, что шапочку из фольги надевать не нужно.

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Он также в шутку предложил журналистам навести справки и уточнить, придурок он или нет. «У нас у всех есть своя репутация», — пояснил журналист.

По словам Клейменова, его регулярно беспокоят из-за сюжета про коронавирус. «Меня уже все замучили, точнее — тоже на "з", но другое слово. У меня в голове сейчас всякие не для эфира выражения, я себя за язык сейчас прямо зубами хватаю», — заметил ведущий.

Вечером 5 февраля Клейменов в эфире Первого канала рассказал о связи китайского коронавируса с президентом США Дональдом Трампом из-за слова «корона» в названии и тем, что американский лидер «раздавал короны» на конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Гипотеза была шуткой, но многие пользователи сети приняли его слова за правду.

2019-nCoV — новый штамм коронавируса, выявленный в конце 2019 года во время вспышки в Ухане. У людей вирус вызывает заболевания дыхательных путей. По последним данным, погибли 638 инфицированных, заражены 31,5 тысячи человек. В России зарегистрированы два случая заражения, оба у граждан КНР. Случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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