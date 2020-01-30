Графический дизайнер обвинил Первый канал в краже букв

Графический дизайнер Евгений Зубков обвинил Первый канал в краже его авторского леттеринга. Как написал художник на своей публичной странице «ВКонтакте», созданные им буквы были использованы в логотипе сериала «Ученица Мессинга».
Зубков заявил, что отдельные буквы были скопированы целиком, а некоторые — собраны из их элементов. «Я нормально отношусь к копированию в целях самообучения, либо при полном переосмыслении исходного материала. Но не в том случае, когда по "главному каналу страны" в прайм-тайм транслируется моя работа, испорченная людьми, не имеющими даже базовых знаний каллиграфии», — добавил художник.
Он также обратился за помощью к подписчикам, написав, что будет рад выслушать мнение юристов. В комментариях некоторые, не указав сферу своей деятельности, посоветовали ему постараться урегулировать вопрос мирным путем, другие же порекомендовали найти хорошего юриста и обратиться в суд.
Журналисты издания TJournal обратились за подробностями к Первому каналу, однако его представитель отказался от комментариев. Сам же Зубков рассказал, что намерен после консультации с юристами написать досудебную претензию.
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