Фотограф выиграл суд над лейблом Тимати из-за кражи его фото c голой девушкой

Фотограф из Сургута Михаил Батенев выиграл суд над лейблом Тимати Black Star из-за использования без разрешения его фото c голой девушкой. Об этом сообщает телеканал «360».

Суд обязал компанию выплатить 70 тысяч рублей за черно-белый снимок, который появился на обложке сингла FaceTime рэпера Pabl.A. «Никаких документов и разрешений я не давал Black Star на использование обложки. Суд меня поддержал, и я очень-очень рад этому», — рассказал Батенев. Он призвал людей всегда идти до конца и отстаивать свою интеллектуальную собственность.

По словам адвоката Анжелики Решетниковой, изначально фотограф подавал иск на три миллиона рублей. Компания Black Star использовала сделанный им кадр с февраля этого года.

О том, что Батенев обвинил Black Star в незаконном использовании своего снимка, стало известно в июне. Тогда артист Pabl.A связался с фотографом и заверил, что не знал, кому принадлежит работа. Он также попросил «притормозить», забыть про инцидент, а в дальнейшем «красиво по правилам сотрудничать». В августе Батенев подал на компанию Тимати в суд.

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