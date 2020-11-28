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ВОЗ выявила рекордный рост числа заражений коронавирусом за сутки

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Фото: Anna Ogorodnik / AP

За последние сутки в мире было зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом. Выявлено 747 082 случая инфицирования, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу, 28 ноября, передает РИА Новости.

Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за сутки в Северной и Южной Америке (более 405 тысяч) и в Европе (более 236 тысяч). Общее число зараженных за все время пандемии достигло 61,2 миллиона. Зафиксировано более 1,4 миллиона летальных исходов.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан высказал предположение, что коронавирус начал распространяться по миру после заражения нескольких нулевых пациентов. Он добавил, что в естественном происхождении вируса нет никаких сомнений. Тем не менее версия о первой передаче SARS-CoV-2 от летучей мыши пока не доказана.

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