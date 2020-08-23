В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса

Второй волны коронавируса можно избежать, и в настоящее время медики располагают всеми необходимыми для этого инструментами. Такую оценку дал помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, в данный момент в Италии наблюдается рост числа зараженных, но это связано с улучшением и расширением диагностики. При этом количество тяжелобольных можно контролировать. «Мы научились делать это, к сожалению, после болезненного опыта», — пояснил он.

Гуэрра добавил, что с началом учебного года неизбежно вырастет число новых заражений, потому что физические контакты между учениками предотвратить будет невозможно. Представитель ВОЗ отметил, что до сих пор полноценно не изучен вопрос заразности детей с коронавирусом. Например, существует теория, что дети до 10-11 лет реже заражают окружающих. После 12 лет способность передавать инфекцию у подростка повышается.

Ранее в ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски — это 12 лет. Детям от 6 до 11 лет рекомендовано использовать маску в зависимости от обстоятельств. Ребенку до пяти лет маска не нужна.

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ имени Ломоносова, профессор Михаил Пальцев спрогнозировал три волны COVID-19. Он указал, что любая вирусная пандемия протекает в три этапа, например, так было с испанкой в начале XX века. Вторая волна обычно сильнее первой, а третья протекает слабее из-за сформировавшегося коллективного иммунитета.