Названы причины распространения коронавируса в США

Один из ведущих американских вирусологов Константин Чумаков назвал в качестве причин широкого распространения коронавируса в США высокую мобильность населения и слишком слабые карантинные меры. В интервью РБК специалист заметил, что уровень заболеваемости в последнее время очевидно идет на спад.

По словам Чумакова, эпидемия в США началась сразу в нескольких местах. Американцы активно путешествуют по всему миру, в том числе в Китай и Европу, поэтому они завезли вирус сразу на западное и восточное побережье.

Эксперт напомнил, что в Китае и большинстве европейских стран вводили «драконовские меры» для снижения числа заболевших. Нарушителей режима самоизоляции и социальной дистанции преследовала полиция, в то время как в США такие ограничения не применялись.

Еще одной причиной Чумаков назвал более высокий достаток граждан. Чем богаче страна, тем больше в ней пожилых людей. Они, да и все остальные, чаще ходят в увеселительные места, например в рестораны, где могут заразиться. Из-за этого в странах со средним и низким достатком эпидемия проходит более мягко.

В то же время Чумаков опроверг сообщения о второй волне коронавируса в США. По его мнению, речь идет об одной и той же волне, однако она коснулась разных регионов в разное время. Если Нью-Йорк, Нью-Гэмпшир и Массачусетс пострадали в апреле-мае, то в Калифорнии, Флориде и Техасе пик заболевания наступил гораздо позднее.

«Поэтому, когда вы смотрите на кривую в Соединенных Штатах, вы видите две волны. Это вовсе не означает, что это две волны реальные, просто по времени разные штаты начали заболевать в разное время», — указал он.

В том же интервью Чумаков рассказал, что не верит в возможность обязательной вакцинации в странах и вообще в современном мире, за исключением разве что Северной Кореи.

США остаются абсолютным лидером по числу заболеваний COVID-19 в мире. На 22 августа в стране диагностировано 5,623 миллиона случаев и 175,4 тысячи смертей. В последние две недели кривая заражений идет на спад в целом по стране, однако в Южной и Северной Дакоте, Айове, Канзасе, Вайоминге и на Гавайях заболеваемость растет.

Во всем мире число жертв заболевания превысило 800 тысяч человек. В общей сложности оно диагностировано у более 23 миллионов человек. В России на 22 августа заразились 944,6 тысячи человек, это четвертое место в мире, хуже ситуация, помимо США, только в Бразилии и Индии.