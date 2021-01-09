Новый «южноафриканский» штамм коронавируса добрался до Канады

Новый штамм коронавируса, выявленный в декабре в Южно-Африканской Республике (ЮАР), добрался до Канады. Об этом сообщила главный санитарный врач провинции Альберта Данни Хиншо, передает CBC.

Вирус выявили у человека, который недавно вернулся из заграничной поездки. В настоящее время он находится на карантине.

«Мужчина сразу же изолировался у себя дома, как только появились симптомы. Сейчас он здоров и чувствует себя хорошо», — сказала Хиншо. Специалистами были установлены лица, с которыми инфицированный общался после возвращения, однако «никаких представляющих риски контактов зафиксировано не было».

Также первые случаи заражения вирусом 501.V2 выявили в Швейцарии. Новую мутацию коронавируса обнаружили в ЮАР в середине декабря 2020-го. Прежде неизвестную в стране разновидность вируса SARS-CoV-2 назвали 501.V2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с этой мутацией заболевания. Данный штамм отличается от мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании и впоследствии в других странах.