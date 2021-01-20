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В Калифорнии обнаружили неизвестную мутацию коронавируса

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Фото: Bing Guan / Reuters

Ученые в американском штате Калифорния сообщили об обнаружении неизвестной мутации коронавируса, пишет газета The New York Times.

Специалисты обнаружили новый штамм COVID-19 в ходе поисков образцов британского варианта коронавируса. В результате была найдена и калифорнийская разновидность инфекции.

Как предполагают ученые, мутация CAL.20C возникла в самом штате еще в июле прошлого года, однако до ноября она никак не проявляла себя. Затем штамм начал серьезно распространяться и был найден в более чем половине образцов, взятых 13 января лабораторией в Лос-Анджелесе.

На данный момент нет доказательств, что мутация более смертоносна по сравнению с другими вариантами коронавируса. Также не сообщается о том, насколько мутация CAL.20C заразна.

18 января стало известно, что на юге Германии была обнаружена ранее неизвестная мутация коронавируса, из-за которой произошла вспышка заболеваемости в местной больнице. Инцидент произошел в городе Гармиш-Партенкирхен, расположенном в Баварии. В настоящий момент новая вариация вируса была обнаружена у 52 пациентов и 21 сотрудника клиники. В берлинской клинике «Шарите» подтвердили, что это совершенно новая мутация, но не знают, будет ли она являться более заразной.

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